كواليس جلسة كولر مع حسين الشحات وإمام عاشور في مران الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عقد جلسة مع حسين الشحات وإمام عاشور ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، للاستفسار عن أسباب استبعادهم من معسكر منتخب مصر.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الثنائي شرح الموقف للمدير الفني، ورد عليهم أن عليهم فقط الاجتهاد بالتدريبات والمباريات، مؤكدًا أن أي مدرب يرغب في أن يكون لاعبه جاهز في أي وقت".

وأضاف أمير هشام: "كولر حذر الثنائي من عدم الالتزام بأي تعليمات من المدير الفني، وأن المشاركة في التدريبات عقب المباراة كان مهم، وعليهم العمل بجهد زائد من أجل العودة مرة أخرى".