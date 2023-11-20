كولر يرفض الدفع بهذا اللاعب كمهاجم صريح للمباريات المقبلة.. تفاصيل

كشف الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، موقف المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر، من لاعب بالفريق.

وقال عبر برنامجه الماتش: “‏كولر رفض مقترح الدفع بطاهر محمد طاهر في مركز المهاجم الصريح خلال المباريات المقبلة”.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اختيار طاهر محمد طاهر جناح النادي الأهلي كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وقدم طاهر محمد طاهر أداءا طيبا خلال المباراة، وإستطاع أن يسجل هدف الأهلي الأول في مرمى فريقه السابق المقاولون العرب في الدقيقة 45 من زمن اللقاء.

حقق الأهلي فوزًا مثيرًا على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف على ملعب عثمان أحمد عثمان أحمد بالجبل الأخضر في الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز .