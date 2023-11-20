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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخيرا إطلاق موبايل Note 13 الأسطوري بكاميرا 108 ميجابكسل ..وأقل سعر سيذهلك

أخيرا إطلاق موبايل
أخيرا إطلاق موبايل Note 13 الأسطوري بكاميرا 108 ميجابكسل..وأ

كشفت شركة شاومي الصينية الرائدة عن هاتف Redmi بشكل خفي عن أحدث إضافة إلى سلسلتها، Redmi Note 13R Pro، في السوق الصيني.


يأتي هذا الإصدار بعد إطلاق شهر أكتوبر الذي شهد تقديم Redmi Note 13 و Note 13 Pro و Note 13 Pro +، إليك نظرة على مواصفات وميزات وتفاصيل السعر لهذا الهاتف المعلن عنه حديثا.

مواصفات Redmi Note 13R Pro

 

يتميز Redmi Note 13R Pro بشاشة OLED بقياس 6.67 بوصة بتصميم ثقب. توفر الشاشة جودة عرض Full HD + تبلغ 2400 × 1080 بكسل، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 1000 نيت، ونسبة تباين تبلغ 5،000،000: 1، ومعدل أخذ عينات لمس فوري يبلغ 2160 هرتز، وخافت PWM 1920 هرتز.

يأتي هاتف Redmi Note 13R Pro مدعومًا بمعالج شركة ميدياتيك التايوانية Dimensity 6080، يأتي Note 13R Pro مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4x و 256 جيجابايت من سعة التخزين UFS 2.2. تم تجهيزه ببطارية 5000 مللي أمبير مع شحن 33 واط، ويعمل على MIUI 14-based Android 13.

 

يتضمن إعداد الكاميرا الخاصة به كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل ونظام كاميرا خلفية مزدوجة مع كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع دعم تكبير 3x داخل المستشعر ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل. 


بالإضافة إلى ذلك، يتميز الجهاز بمستشعر بصمات الأصابع الجانبي، و IR blaster، ومنفذ USB-C، ومقبس صوت 3.5 مم، SIM مزدوجة مع دعم 5G، و GPS، و Wi-Fi 5، و Bluetooth 5.3، وتبلغ أبعاده 161.11 × 74.95 × 7.73 مم ويزن 175 جرامًا.

 

سعر Redmi Note 13R Pro

 

أما بالنسبة لسعر Redmi Note 13R Pro، فقد تم تحديده عند 280 دولارًا و يأتي بألوان مثل Midnight Black و Time Blue و Morning Light Gold، والهاتف مدرج الآن رسميًا للشراء في الصين.

هناك تنبؤات بأنه قد يتم إعادة تسميته باسم POCO X6 Neo مع كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل في السوق الهندي. تشير الأخبار الإضافية إلى أن سلسلة Poco X6، بما في ذلك Redmi Note 13 Pro و Note 13 Pro +، قد يتم إطلاقها عالميًا باسم Poco X6 5G و Poco X6 Pro 5G .

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