عرض البلاك فريداي.. خصم 26% على أفضل هاتف سامسونج Galaxy A54

مع اقتراب الجمعة السوداء أو البلاك فريداي ؛ تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى، لجذب المستهلكين على الشراء، خاصة في شهر نوفمبر.

وشاهدنا عرضا رائعا على موقع مصري يبيع هاتف سامسونج Samsung Galaxy A54 بخصم 26% ليصل سعره بعد الخصم إلى 14399 جنيها.

عرض البلاك فريداي..خصم 26% علل أفضل هاتف سامسونج Galaxy A54

مواصفات هاتف Galaxy A54

يأتي Galaxy A54 بشاشة Super AMOLED Plus مقاس 6.6 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 90 هرتز. الشاشة محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 5.

يعمل الهاتف بمعالج Exynos 1280، وهو معالج جديد من سامسونج يوفر أداءً قويًا في المهام اليومية والألعاب. يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رباعية العدسة بدقة 64 ميجابكسل (الكاميرا الرئيسية) + 12 ميجابكسل (كاميرا فائقة الاتساع) + 5 ميجابكسل (كاميرا ماكرو) + 5 ميجابكسل (كاميرا عمق). الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل.

يتميز الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 25 وات.

يتوفر Galaxy A54 بثلاثة ألوان هي: الأسود والأبيض والأزرق.

مميزات هاتف Galaxy A54:

• تصميم أنيق

• شاشة كبيرة وذات جودة عالية

• كاميرات قوية

• بطارية طويلة الأمد

عيوب هاتف Galaxy A54:

• لا يدعم الشحن السريع بقوة 45 وات

• لا يدعم منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن

• حواف الشاشة كبيرة

ويعد Galaxy A54 هاتفًا جيدًا في الفئة المتوسطة، ويقدم أداءً قويًا وكاميرات جيدة وبطارية طويلة الأمد، ولكن مع ذلك، هناك بعض العيوب التي يجب أخذها في الاعتبار، مثل عدم دعم الشحن السريع بقوة 45 وات وعدم دعم منفذ الـ 3.5 ملم الخاص بسماعات الأذن.