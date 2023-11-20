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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التحقيق مع ألماني حاول تهريب أقراص مخدرة داخل حقائبه بمطار الغردقة

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

تباشر الأجهزة المختصة بمدينة الغردقة، اليوم الإثنين، تحقيقاتها مع راكب ألمانى الجنسية حاول تهريب عدد من الأقراص المخدرة داخل حقيبته أثناء وصوله إلى مطار الغردقة الدولي بمحافظة البحر الأحمر.

 بدأت الواقعة حين تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي، من ضبط راكب أثناء وصوله على رحلة طائرة الكوندر القادمة من ألمانيا، وبحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة.

وفى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب، اشتبه مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى مطار الغردقة الدولي فى راكب ألماني الجنسية نظرًا لارتباكه، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY فتلاحظ عبوات دوائية.

 على الفور تم تفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 96 شريط من عقارى ترمال وسولبادين المخدر بإجمالي 960 قرصا بين الملابس داخل حقائبه.

 تم تحرير محضر ضبط جمركى رقم 50 لسنة 2023، وإحالة الراكب لجهات التحقيق بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

 

مطار الغردقة اقراص مخدرة راكب المانى جمارك مطار الغردقة البحر الأحمر

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