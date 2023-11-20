وسط أحداث غزة.. وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى أوكرانيا في زيارة مفاجئة

في زيارة مفاجئة وبدون سابق إنذار، وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى العاصمة الأوكرانية كييف اليوم الاثنين، في عرض جديد يظهر للتضامن الغربي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا.

جاء ذلك بعد أن أبدى الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي استغاثته ودق ناقوس الخطر بشأن احتمالات تراجع الدعم الغربي لنظام كييف، لافتًا الانتباه إلى أن واشنطن مهتمة بشكل متزايد بالشرق الأوسط وتصعيد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بعد أحداث العدوان على غزة.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال أوستن على حسابه بمنصة "إكس" إنه وصل إلى كييف اليوم الاثنين في زيارة مفاجئة.

وأضاف "أنا هنا اليوم لإيصال رسالة مهمة مفادها أن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا في كفاحها من أجل الحرية ضد روسيا، الآن وفي المستقبل".

ووفقًا لإذاعة "صوت أمريكا"، كان في استقبال أوستن في محطة القطار بكييف السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا، بريدجيت برينك، والملحق الدفاعي الأمريكي، كيبلينج كالر، وانضم إليهما في الرحلة الجنرال الأمريكي كريستوفر كافولي، الذي يشغل منصب القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي في أوروبا.

وقال مسؤولون دفاعيون أمريكيون كبار إن أوستن جاء إلى كييف لمناقشة قتال أوكرانيا الشتوي، والتخطيط للمساعدة الأمنية في المستقبل.

فيما ذكر مسؤول كبير في وزارة الدفاع تحدث إلى الصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته: "نحن مستمرون في تقديم إيقاع قتالي منتظم للمساعدة الأمنية، ونخطط لأن نكون قادرين على القيام بذلك طوال فصل الشتاء".

وتأتي الزيارة، وهي الأولى لأوستن منذ أبريل 2022، في الوقت الذي أبلغ فيه المسؤولون الأوكرانيون والغربيون مع بداية فصل الشتاء بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيستأنف استهداف البنية التحتية الحيوية كما فعل في الشتاء الماضي، مما ترك العديد من الأوكرانيين بدون كهرباء في بعض من أبرد أيام العام.