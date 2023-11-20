الاحتلال يعدم الجرحى مباشرة.. آخر التطورات في مستشفيات غزة

كشف المدير العام للمستشفيات في غزة ، محمد زقوت، عن أخر تطورات الأوضاع؛ مشيرا إلى أن الاحتلال يقوم بعملية إعدام مباشر للجرحى والمرضى في مستشفيات القطاع.



ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، قال زقوت إنه في مجمع الشفاء هناك 260 جريحا يموت واحد منهم كل يوم.

كما أشار إلى أن هناك آلاف النازحين و200 من الكادر الطبي داخل المستشفى الإندونيسي.

وأكد مدير عام مستشفيات غزة أن الاحتلال أنهك المستشفيات في شمال قطاع غزة وفي جنوبه.

وأضاف أن أي قذيفة يطلقها الاحتلال ستوقع شهداء بسبب ازدحام المستشفيات.

وتابع: "طلبنا من منظمة الصحة العالمية إخلاء المرضى ولم يتجاوب الاحتلال".

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الإثنين، باستشهاد 12 من الجرحى والمرافقين جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الإندونيسي شمال مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل، مدرسة الكويت بجانب المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، ذكرت مصادر فلسطينية أن مدفعية الاحتلال التي تحاصر المستشفى الاندونيسي وتقصف محيطه منذ ساعات الليل الأولى، أطلقت عدة قذائف وصواريخ بشكل مباشر صوب مدرسة الكويت قرب المستشفى والتي تأوي عددًا من النازحين.