عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| أبوظبي تطلق حملة التخفيضات الكبرى 24 نوفمبر

أبوظبي
أبوظبي

تنطلق في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات يوم الجمعة المقبل الموافق 24 نوفمبر، حملة التخفيضات الكبرى "الجمعة البيضاء" بمشاركة أكثر من 23 مركز تسوق.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، تعزز حملة التخفيضات الكبرى، التي تستمر حتى 26 نوفمبر الجاري، النشاط التجاري في الإمارة حيث تقدم مراكز التسوق والمتاجر المشاركة تخفيضات تصل إلى أكثر من 70% على المنتجات من العلامات التجارية المحلية والعالمية.

وتشمل حملة "التخفيضات الكبرى" 4399 منفذاً للبيع بالتجزئة في المراكز التجارية في العين والظفرة وأبوظبي، تقدم خصومات وعروضا متنوعة، ما يسهم في تحفيز قطاع البيع بالتجزئة ودعم منافذ البيع في تسويق البضائع والمنتجات، مع إتاحة الفرصة للمتسوقين لشراء منتجاتهم المفضلة من أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية، بتخفيضات كبيرة.

وتعد "الجمعة البيضاء" حدثا مهما يسعى إلى نشر أجواء الفرح والبهجة لدى سكان أبوظبي وزوارها حيث تتضمن الحملة العديد من العروض والسحوبات للفوز بجوائز قيمة.

ويأتي إطلاق الحملة، بدعم من دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي والجهات المعنية الأخرى، ضمن مبادراتها لتنشيط الأسواق مع الحرص على المحافظة على حقوق المستهلكين والملكية الفكرية وجودة السلع والخدمات المقدمة.

الامارات التخفيضات الكبرى حملة التخفيضات الجمعة البيضاء مركز تسوق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير منتخب مصر يعلن مفاجأة كبرى عن استبعاد الثلاثي من أمم إفريقيا

300 جنيه| تحرك مفاجئ في سعر الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

اتحاد الكرة يتدخل .. صدمة بشأن حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد

مفيش مدارس وأمطار تصل لحد السيول بهذه المحافظات| مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

محمد صلاح: تريزيجيه أفضل من مرموش.. والشناوي أنقذ المنتخب

مفاجأة .. موديست يطالب بفسخ عقده مع الأهلي

«الصليبي الثالث» يطارده| رعب في الأهلي من تجدد إصابة أكرم توفيق.. ماذا حدث؟!

اشتغل في الأهلي.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية عن مدرب الزمالك الجديد

ترشيحاتنا

وزير التعليم: الثانوية العامة الجديدة ستهتم بريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي في مقرراتها

يونيسف: مطلوب وقف إطلاق النار في غزة فورا لإيصال المساعدات ودعم الأطفال

الساعات الأخيرة|البترول تحذر من مضاعفة فاتورة الغاز المنزلي.. تفاصيل

بيان عاجل من الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في غزة

لهذا السبب.. ارتفاع قياسي بأسعار السكر عالميا

رئيس الاتحاد الإفريقي: لا عذر لإسرائيل في قصف غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل اللازانيا زي المحلات

لن تتخيلوا شكل نجوي ابراهيم بعد اصابتها بالسرطان

في عيد ميلادها.. أسرار زواج هند صبري.. و25 صورة مثيرة للجدل

شاهد تطورات العروسة باربي.. تمارس حياة الأمومة مع أطفالها

فيديو

الطبيب نسي “إبرة” بداخلي.. فنانة شهيرة تكشف تعرضها لخطأ طبي من 16 عاما

موعدها في مصر.. ظاهرة النينيو المناخية تضرب عدة دول وتهدد الأرواح

مفاجأة تنتظر الدولار وارتفاع كبير في الذهب | تفاصيل

تعطيل الدراسة.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس.. ماذا سيحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ