جيش الاحتلال يكشف تفاصيل غارة جوية على غزة استهدفت 3 من قادة حماس |فيديو

أعلن جيش الاحتلال أنه أثناء الغارات الجوية الليلية التي شنتها قواته في قطاع غزة، تم استهداف ثلاثة من قادة من حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الضربات نفذت بعد الحصول على معلومات استخباراتية عن مكان وجودهم قدمتها مديرية الشاباك والمخابرات العسكرية.

وبشكل منفصل، يقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قوات لواء ناحال حددت مجموعة من مقاتلي حماس متجهين إلى مبنى بالقرب منهم في قطاع غزة، الامر الذي تطلب شن غارة جوية.

ويزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المبنى كان يستخدم أيضا كمستودع أسلحة، وتم تدميره في الضربة.