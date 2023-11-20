مجدي عبد الغني: وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة

أعلن الإعلامي مجدي عبد الغني عن وصول بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، إلى القاهرة عائدة من ليبيريا، التي استضافت مباراته أمام نظيره منتخب سيراليون، أمس الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وكتب مجدي عبد الغني:" وصول منتخب مصر إلى القاهرة بعد الفوز على سيراليون".





وحقق منتخب مصر الفوز على سيراليون بثنائية محمود تريزيجيه في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026

وبهذه النتيجة حافظ منتخب مصر على صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط بعدما فاز على جيبوتي في الجولة الأولى بسداسية دون رد.



وتضم مجموعة مصر كل من جيبوتي وسيراليون وغينيا بيساو وبوركينا فاسو وأثيوبيا.

الجدير بالذكر أن جولات منتخب مصر المتبقية ستكون كالتالي:

الجولة الثالثة: مصر وبوركينا فاسو داخل الأرض من 3 الى 11 يونيو 2024.

الجولة الرابعة: غينيا ومصر خارج الأرض من 3 الى 11 يونيو 2024.

الجولة الخامسة: إثيوبيا ومصر خارج الأرض من 17 – 25 مارس 2025.

الجولة السادسة: مصر وسيراليون داخل الأرض من 17 – 25 مارس 2025.

الجولة السابعة: مصر وإثيوبيا داخل الأرض من 1 إلى 9 سبتمبر 2025.

الجولة الثامنة: بوركينا ومصر خارج الأرض من 1 إلى 9 سبتمبر 2025.

الجولة التاسعة: جيبوتي ومصر خارج الأرض من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.

الجولة العاشرة: مصر وغينيا داخل الأرض من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.

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