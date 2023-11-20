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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وفد من الاتحاد الأوروبي يتفقد أنشطة جهاز تنمية المشروعات المنفذة في أسيوط

وفد من الاتحاد الأوروبي
وفد من الاتحاد الأوروبي يتفقد أنشطة جهاز تنمية المشروعات الم

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف تمويل المشروعات التي تساعد في تحسين ظروف العمل للعمالة غير المنتظمة وتهيئة المناطق غير المخططة لدعم إنشاء وتطوير المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة ولتكون بيئة مواتية لإقامة وتطوير المشروعات الصغيرة وتوفير فرص العمل اللائقة من جهة أخرى.

جاء ذلك تعليقا على زيارة وفد ممثلي الاتحاد الأوروبي لمحافظة أسيوط والذي ضم السيدة صوفيا مونيك رئيس التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي والسيدة فيرا مورانديني الملحق الدبلوماسي بالمفوضية حيث صاحبهم وفد من جهاز تنمية المشروعات برئاسة الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية ولفيف من قيادات قطاع التنمية المجتمعية والبشرية وقطاع المكاتب الإقليمية بالجهاز. وقد تم عقد اجتماع مع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تم خلاله استعراض المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي باتفاقيتي "معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية" الممولة من الاتحاد الأوروبى ، و"برنامج التنمية المجتمعية CDP" الممولة من بنك الاستثمار الأوروبى (EIB) بمنحة مفوضة إلى الاتحاد الأوروبى بالإضافة إلى المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبى من خلال الوكالة الألمانية للتنمية GIZ في مجال البنية الأساسية ومشروعات التنمية المجتمعية والتدريب.  

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وأكد رحمي على استمرار الجهاز في العمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مختلف الجهات المانحة والدولية والتنسيق المستمر مع وزارة التعاون الدولي في هذا الإطار وذلك للمساهمة في تحسين جودة حياة المواطنين في المناطق الأكثر احتياجا والمناطق غير المخططة، من خلال ضخ المزيد من التمويلات لمختلف الأنشطة التنموية التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية.
وقد أبدى محافظ أسيوط وممثلو الاتحاد الأوروبي تقديرهم للجهود التي يبذلها جهاز تنمية المشروعات في تنفيذ المشروعات التنموية وتحسين ظروف العمل. وتضمنت الزيارة تطوير وصيانة مدارس ورصف طرق وتطوير وحدات صحية ومراكز شباب وتأهيل ترع وذلك بقرى موشا وشطب بالإضافة إلى عدد من المشروعات بغرب أسيوط. وجدير بالذكر أن المشروعات التي قام الوفد بزيارتها أتاحت 885.974 يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بالإضافة إلى تدريب 2.483 شاب وفتاة علي المهارات الحياتية، وتوظيف عدد 1.129 شاب وفتاة بهذه القرى وتم تنفيذها باجمالي قدره 152.2 مليون جنيه.

باسل رحمي جهاز تنمية المشروعات ​الاتحاد الأوروبي شركاء التنمية المشروعات الصغيرة

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