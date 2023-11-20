جولد بيليون: الذهب يفشل في استغلال تراجع الدولار عالميا

تشهد أسعار الذهب استقرار خلال تداولات اليوم الاثنين مع بداية الأسبوع، وذلك على الرغم من استمرار الدولار في توسيع خسائره مقابل العملات في ظل تغير توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي.

انخفضت أسعار الذهب الفوري اليوم بنسبة 0.1% لتتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1977 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن سجلت أعلى مستوى في أسبوعين عند 1993 دولار للأونصة خلال الأسبوع الماضي الذي سجل ارتفاع في أسعار الذهب بنسبة 2.2%.

وحافظ الذهب حالياً على المكاسب التي سجلها خلال الأسبوع الماضي في ظل فشله في الاستفادة من التراجع الحالي في مستويات الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى حاجة الذهب إلى مزيد من التحفيز حتى يتمكن من اختراق المستوى 2000 دولار للأونصة والتداول بشكل مستقر فوقه.

وكشف تحليل جولد بيليون أن الذهب يترقب التحفيز من مزيد من البيانات الضعيفة من قبل الاقتصاد الأمريكي، أو ارتفاع في الطلب على الذهب كملاذ آمن من جديد بسبب توترات جيوسياسية أو مخاوف بشأن ارتفاع حجم الدين في الولايات المتحدة الأمريكية.

من جهة أخرى نجد أن الدولار الأمريكي مستمر في التراجع لينخفض مؤشر الدولار اليوم إلى أدنى مستوى منذ قرابة 3 أشهر منخفضاً بنسبة 0.4%، وذبك بعد أن انخفض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.9%.



التدهور الحالي في مستويات الدولار الأمريكي يأتي بعد بيانات التضخم الأقل من المتوقع التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بالإضافة إلى ضعف بيانات قطاع العمالة، الأمر الذي دفع الأسواق إلى تغيير توقعاتها بشأن مستقبل السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي.

التوقعات الآن في الأسواق تشير إلى انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة، وبدأت الأسواق في وضع احتمال بنسبة 30% أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه في شهر مارس 2024.

المضاربات على العقود الآجلة لشراء الذهب تعود للانخفاض

أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 14 نوفمبر، عودة الطلب على عقود شراء الذهب إلى الانخفاض بمقدار 7301 عقد مقارنة مع التقرير السابق، بينما ارتفعت عقود بيع الذهب بمقدار 3539 عقد مقارنة مع التقرير السابق.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر انخفاض الطلب على عقود شراء الذهب مقارنة مع الأسبوع السابق، وذلك بسبب تراجع الاستثمارات في الملاذ الآمن في ظل عدم توسع رقعة الحرب في الشرق الأوسط.

أيضاً التعافي الذي تشهده أسواق الأسهم الأمريكية قد سحب الاستثمارات من سوق الذهب الأمر الذي أدى إلى انخفاض المراهنات عليه ليعمل هذا على تراجع الطلب على العقود الآجلة لشراء الذهب، وقد يؤدي هذا إلى بداية تصحيح سلبي جديد في أسعار الذهب.

ولكن قد يشهد الذهب بعض التماسك في ظل عودة التدفقات إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب بعد أن تغيرت نظرة الأسواق بالنسبة لمستقبل الفائدة الأمريكية وبالتالي تراجع الطلب على أسواق السندات الحكومية.

هذا وقد ارتفعت حيازات صندوق SPDR Gold Trust، وهو أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، بنسبة 1.49٪ إلى 883.43 طنًا يوم الجمعة الماضية لتصل إجمالي الاستثمارات في الصندوق إلى 54.8 مليار دولار، وبذلك يكون أداء الصندوق منذ بداية العام وحتى الآن ارتفع بنسبة 8.3%.

أسعار الذهب في مصر

شهد سعر الذهب في مصر ارتفاع بعد عدد من الجلسات شهد خلالها تذبذب في الأسعار، حيث يستمر الضغط من ارتفاع سعر صرف الدولار وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 2725 جنيه للجرام ليرتفع بمقدار 10 جنيهات مسجلاً أعلى سعر عند 2735 جنيه للجرام ويتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير.

خلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب بنسبة 4.8% ليربح 125 جنيه للجرام حيث افتتح تداولات الأسبوع عند 2585 وأنهى تداولات يوم الجمعة عند 2710 جنيه للجرام.

وقد شهد الذهب المحلي تذبذب خلال الجلسات الأخيرة حول المستوى 2700 جنيه للجرام، قبل أن يعود إلى الارتفاع خلال تداولات اليوم ويستكمل الصعود مستهدفاً المستوى 2750 جنيه للجرام.





هذا وقد أعلنت مصلحة الجمارك المصرية أن إجمالي واردات الذهب المصاحب للعائدين من الخارج والذي حقق استفادة من مبادرة "زيرو جمارك" قد سجل 3213 كيلو جرام من الذهب خلال الفترة من بداية المبادرة في 10 مايو إلى 11 نوفمبر الجاري.

وقد وافق مجلس الوزراء على مد فترة العمل بهذه المبادرة 6 أشهر إضافية لتنتهي في 10 مايو 2024 من أجل العمل على تحقيق الاستقرار وتوازن العرض والطلب في سوق الذهب المحلي.





توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

يشهد سعر الأونصة العالمية استقرار مع بداية تداولات الأسبوع في ظل عدم قدرته على تحقيق المزيد من الارتفاع واختراق المستوى 2000 دولار للأونصة، في ظل حاجة الذهب إلى مزيد من الدعم حتى في ظل انخفاض مستويات الدولار.



اغلاق الذهب يوم الجمعة الماضي جاء بشكل سلبي بعض الشيء ليبدأ تداولات اليوم على تراجع محدود ليظل متماسك فوق المستوى 1975 دولار للأونصة وفي حالة كسره يتراجع السعر إلى المستوى 1945 دولار للأونصة مروراً بمستوى الدعم الثانوي 1960 دولار للأونصة.

الاتجاه العام بالنسبة للذهب يظل صاعد ولكنه في حاجة إلى تجميع المزيد من الزخم حتى يتمكن من اختراق المستوى 2000 دولار للأونصة والاستقرار أعلاه حتى يتمكن من تسجيل مستهدفات الصعود عند 2020 ثم 2050 ثم قمة الذهب التاريخية عند 2080 دولار للأونصة.





توقعات الذهب في مصر:

ونجح الذهب في مصر إنهاء الجلسات السابقة التي شهدت تذبذب واضح ويعود إلى استكمال الارتفاع ليقترب من تحقيق مستهدف الصعود الأول عند 2750 جنيه للجرام عيار 21 ومن بعده المستوى 2800 جنيه للجرام الذي يسجل اعلى مستوى سجله الذهب.

التصحيح الأخير في سعر الذهب جاء على شكل تذبذب في مستويات عرضية ساعدت السعر على استكمال الصعود سريعا، ووصول السعر بالقرب من المستهدف الأول 2750 وقد يتبعه تذبذب جديد حول هذا المستوى، فبشكل عام نرى فى جولد بيليون أن الذهب محليا قد يشهد تراجع طفيف بالتزامن مع سعر الأونصة عالميا من أجل استعادة الزخم اللازم لأختراق 2800ج حيث يرى قسم أبحاث السوق لدينا أن القمة التاريخية للذهب محليا فى حال التداول بالقرب منها كما هو