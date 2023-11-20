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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علي السيد: إسرائيل تبيد أي منطقة تتواجد فيها داخل غزة ..فيديو

علي السيد
علي السيد

علق الكاتب الصحفي علي السيد، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

 

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وقال علي السيد في حواره في برنامج " صباحك مصري" المذاع على قناة " إم بي سي مصر2"،:" الجيش الإسرائيلي يرغب في اجتياح غزة بشكل كامل  لكن هناك ضغوط دولية على إسرائيل لتنفيذ هدنة في غزة ".

 

 وأضاف علي السيد :" إسرائيل تقوم بإبادة أي منطقة تتواجد فيها داخل قطاع غزة ".

 

 وتابع علي السيد :" الرواية الإسرائيلية في اجتياح غزة مبنية على أكاذيب لكن إسرائيل تقوم بتطوير هذه الرواية لاستكمال التوغل والاجتياح للقطاع ".

 

 ولفت علي السيد :" حتى الآن مازال هناك معارك بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال في شمال غزة "، مضيفا:" هناك تعتيم في إسرائيل على أعداد القتلى من الاحتلال الإسرائيلي في المواجهات مع الفصائل الفلسطينية ".

على السيد غزة قطاع غزة فلسطين اخبار التوك شو

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