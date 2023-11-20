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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كسح وشفط مياه الأمطار بشوارع الدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه أن أعمال كسح وشفط مياة الامطار منذ امس ولليوم الثاني علي التوالي وذلك من خلال فرق العمل الميدانية وبمشاركة معدات الوحدات المحلية بالتنسيق مع قطاع مياة الشرب والصرف الصحي بالمراكز والمدن والاحياء علي مستوي المحافظة.. 
وأكد " مختار" علي ان هناك تواصل مستمر لغرفة العمليات الرئيسية مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن والاحياء لمتابعة تواجد تجمعات امطار وسرعة التعامل الفوري معها عملا علي راحة المواطنين ...  
والجدير بالذكر انه قد تعرضت امس بعض مدن ومراكز وقري محافظة الدقهلية لسقوط الامطار غزيرة ومتوسطة وخفيفة وقد تمت علي الفور اعمال شفط وكسح تجمعات مياه الامطار بكافة المناطق ومستمرة حتي اليوم بالتعاون مع شركة مياة الشرب والصرف الصحي باشراف ومتابعة السادة رؤساء المدن والمراكز والسادة نواب رؤساء المدن والمراكز هذا وتتواصل اليوم اعمال كسح وشفط تجمعات الامطار بكافة المناطق حتي يتم رفع كافة تجمعات المياه بالكامل من كافة الانحاء .. 
وقد أكد"مختار"علي اهمية متابعة تنفيذ واتخاذ كافة الاستعدادات الكاملة للتعامل مع موجات الطقس الغير مستقر والتقلبات الجوية، مشيرا لضرورة التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي ومعدات الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء  وشركة مياة الشرب والصرف الصحى لمتابعة الأوضاع أولا بأول، وسرعة شفط تجمعات الامطار بكافة النواحي حال تجمعها بالشوارع والميادين علي مستوي المحافظة ..
وكان محافظ الدقهلية قد أصدر توجيهاته برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات موجة الطقس والتعامل الفوري معها واصلاح أية أعطال  بأعمدة الإنارة على الفور وتلبية مطالب المواطنين والاستجابة الفورية لشكواهم في هذا الشأن...

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الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الصرف الصحى تجمعات مياه الأمطار غرفة العمليات الرئيسية محافظة الدقهلية مياه الشرب والصرف الصحي والصرف الصحى

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