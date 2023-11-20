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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من جاكرتا على الهجوم الإسرائيلي ضد المستشفى الإندونيسي في غزة

المستشفى الاندونيسي
المستشفى الاندونيسي

 

أعربت الخارجية الإندونيسية، اليوم الاثنين، عن إدانتها  الشديدة الهجوم الإسرائيلي على المستشفى الإندونيسي في غزة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أدان وزير الخارجية الإندونيسي، ريتنو مارسودي، اليوم الاثنين، "هجوم" إسرائيل على المستشفى الإندونيسي في غزة.

وقال مارسودي: "يعد الهجوم انتهاكا واضحا للقوانين الإنسانية الدولية".

وأضاف في بيان له إن "جميع البلدان، وخاصة تلك التي لها علاقات وثيقة مع إسرائيل، يجب أن تستخدم كل نفوذها وقدراتها لحث إسرائيل على وقف فظائعها".

وقبل قليل، قال المدير العام لوزارة الصحة بغزة من المستشفى الإندونيسي إنه في 3 أيام استشهد داخل المستشفى نحو 600 شخص.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الإثنين، باستشهاد 12 من الجرحى والمرافقين جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الإندونيسي شمال مدينة غزة.

وفي وقت لاحق، كشف المدير العام للمستشفيات في غزة ، محمد زقوت، عن أخر تطورات الأوضاع؛ مشيرا إلى أن الاحتلال يقوم بعملية إعدام مباشر للجرحى والمرضى في مستشفيات القطاع.
 ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، قال زقوت إنه في مجمع الشفاء هناك 260 جريحا يموت واحد منهم كل يوم.
كما أشار إلى أن هناك آلاف النازحين و200 من الكادر الطبي داخل المستشفى الإندونيسي.

وأكد مدير عام مستشفيات غزة أن الاحتلال أنهك المستشفيات في شمال قطاع غزة وفي جنوبه.
وأضاف أن أي قذيفة يطلقها الاحتلال ستوقع شهداء بسبب ازدحام المستشفيات.

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