أورنچ مصر راعيا رسميا لفعاليات الدورة 27 من معرض ومؤتمرCairo ICT '23

أعلنت أورنچ مصر عن مشاركتها في المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT '23 كشريك الاتصالات لهذا الحدث التقني، وتأتي مشاركة اورنچ في الحدث ضمن استراتيجيتها التوسعية في تقديم الحلول الرقمية للشركات في مصر وتمكينها من الحصول على تقنيات عالمية شديدة التطور على النحو الذي يعزز مساهمتها في إنجاح خطط الدولة المصرية للتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية الذكية.



ويستعرض جناح أورنچ عروض قوية تشمل أحدث خدماتها وحلولها التكنولوجية للشركات، فضلا عن أبرز المشاريع التي طورها مركز اورنچ الرقمي للتطوير والابتكار ODC.



ومن بين عدة تقنيات وحلول تستعرضها، تسلط أورنچ مصر الضوء على حلول مراكز البيانات والأمن السيبراني للشركات والتي تتضمن عمليات NOC لإدارة الشبكات والخوادم والبرمجيات، وعمليات SOC للأمن السيبراني والتي تضمن الوقاية من التسلل والاختراقات عبر إجراءات استباقية تصد محاولات الاحتيال الإلكتروني مما يسمح للعملاء بتخزين بياناتهم في بيئة مؤمنة وموثوقة.

وتستعرض الشركة تقنية التوأمة الرقمية Digital Twin التي تقوم ببناء نسخة افتراضية رقمية مطابقة للواقع (سواء كان مصنع أو مؤسسة أو مدينة سكنية) بما يساعد على محاكاة الواقع في التوأم الافتراضي، الذي يكون مربوطا بمصادر البيانات في البيئة الواقعية من خلال تقنيات انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.



وتسلط اورنچ الضوء على أحد تطبيقات الجيل الخامس والتي تتميز بالسرعة الفائقة في نقل البيانات وهي تكنولوجيا الروبوتات والتي تقوم بعدد من المهام التي تسند للروبوت من خلال شبكة الجيل الخامس موضحة في ذلك سرعة استجابة الروبوت للأوامر المرسلة له وكذلك سرعة ارساله للمتغيرات البيئة التي قد تطرأ حوله أثناء تنفيذه تلك المهام والأوامر ومن المتوقع ان تحدث هذه التكنولوجيا طفرة كبيرة في قطاعات استراتيجية مثل النقل والتجارة والرعاية الصحية والتعليم عن بعد.



وفي قطاع المسئولية المجتمعية ودعم الشباب، تعرض أورنچ في جناحها المبادرات والمشروعات المؤثرة التي أطلقتها في إطار دعم الابتكار والابداع خاصة بين فئة رواد الأعمال حيث يشهد جناح اورنچ في المعرض أحدث ابتكارات مركز اورنچ الرقمي للتطوير والابتكار ODC في مجال التكنولوجيا، والتي تشمل مشاريعاً طلابية ملهمة، على رأسها طابعة ثلاثية الأبعاد مع استعراض عينات مطبوعة توضح قوة هذه التقنية في إنشاء هياكل معقدة وأشكال متنوعة.



ويستعرض المركز مشروعاً طلابياً نجح في ابتكار جهاز خاص لمساعدة المكفوفين في المدارس والجامعات، من خلال استقبال وارسال الكتابات الخاصة بمراحلهم التعليمية كبديل عن نظام برايل التقليدي.

ويقدم المركز أيضا مشروعًا فريدًا يتعلق بالذكاء الاصطناعي والروبوتات، وهو ذراع آلية قادرة على أداء مهام متنوعة مثل اللحام والأنشطة الصناعية الأخرى.



وقال هشام مهران نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في اورنچ مصر"نفتخر هذا العام بتقديم حزمة متطورة للغاية من الخدمات والحلول الذكية والأنظمة الإلكترونية الفعالة التي تعمل على تعزيز جهود التحول الرقمي في مصر وذلك ضمن استراتيجية اورنچ الهادفة إلى التوسع في ابتكارات وتقنيات دعم أعمال قطاع الشركات وتنميتها وتسهيل أنشطتها المتعلقة بالمدفوعات وتبادل البيانات بما يعني ازدهارا في هذه التبادلات ونتائج أكثر إيجابية على مستوى التشغيل والنمو والتكلفة".