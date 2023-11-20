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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدء عرض مسرحية التليفزيون لحسن الرداد وإيمي سمير غانم.. اليوم

صدى البلد

يبدأ الفنان حسن الرداد ، اليوم ، عرض مسرحيته الجديدة “ التليفزيون ” ضمن فاعليات موسم الرياض ، والتي تشاركه في بطولتها زوجته ايمي سمير غانم . 

 

ويشارك في بطولة مسرحية التليفزيون عدد من الفنانين علي راسهم بدرية طلبه وسليمان عيد ومحمود حافظ واوس اوس . 

ويعرض الي حسن الرداد في السينمات حاليا فيلم "بلوموندو" ويشارك في بطولته بجانب حسن الرداد، كل من ميرنا نور الدين، محمود حافظ، هاجر أحمد، إنجي وجدان، محمد محمود، سماء إبراهيم وآخرين من ضيوف الشرف، وهو من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.

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تدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى لايت، حيث يستغل الشاب "بلوموندو" الذي يجسد شخصيته حسن الرداد سفر زوجته، ليقرر أن يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأساً على عقب.

 

شخصية حسن الرداد فى بلوموندو

وظهر الرداد فى الفيلم بشخصية بلوموندو وهي شخصية شاب جان لديه الكثير من المغامرات العاطفية مع بطلات الفيلم، ومنهم آيتن عامر وميرنا نور الدين وإنجي وجدان.

 

إيمي سمير غانم الفنان حسن الرداد هاجر أحمد فيلم بلوموندو وأوس أوس ميرنا نور الدين موسم الرياض

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