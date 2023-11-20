بعد استبعادهما من المنتخب.. كهربا برفقة الشحات وعاشور في أحدث ظهور

شارك اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متابعيه صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر كهربا في الصورة برفقة حسين الشحات وإمام عاشور، على هامش تدريبات الأهلي، ونالت الصورة اعجاب الجمهور .



كان المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم "روي فيتوريا"، قرر استبعاد ثلاث لاعبين من معسكر المنتخب قبل مباراة سيراليون لعدم استكمالهم الحصة التدريبية التي أعقبت مباراة جيبوتي.



استبعد الثلاثي طارق حامد، لاعب ضمك السعودي و ثنائي الأهلي إمام عاشور وحسين الشحات لعدم مشاركتهم في مباراة جيبوتي، ورفضهم خوض تدريبات المستبعدين من اللقاء عقب انتهائه ، مما جعل فيتوريا يتخذ قرار الاستبعاد الذي قد يمتد لبطولة أمم إفريقيا “كان” في يناير المقبل وعدم ضمهم في المحفل القاري.