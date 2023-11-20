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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين: مستعدون للعمل مع الدول العربية والإسلامية لإنهاء حرب غزة

وانج يي
وانج يي

أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي، دعم بلاده للقضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة.

وأضاف وانج يي اليوم الاثنين، أن بكين مستعدة للعمل مع الدول العربية والإسلامية لبذل الجهود في سبيل سرعة إنهاء حرب غزة، مشددًا على رفض الصين التشريد أو التهجير القسري بحق المدنيين الفلسطينيين.

ولفت وزير الخارجية الصيني إلى أن أي حل للوضع الراهن يجب ألا ينحرف عن حل الدولتين.

وبدأ اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار القمة العربية الإسلامية مع وزير خارجية الصين وانج يي فى بكين.

يأتي ذلك خلال زيارة الوفد العربي الإسلامي الذي تم تشكيله بناء على قرار القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض بشأن إنهاء الصراع القائم في الأراضي الفلسطينية. 

وزير الخارجية الصيني الصين بكين إنهاء حرب غزة غزة الأراضى الفلسطينية

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