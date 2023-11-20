صفية العمري تكشف لـ أسما إبراهيم حقيقة خلافها مع معالي زايد

تحل النجمة صفية العمري، ضيفة على الإعلامية أسما إبراهيم، في حلقة اليوم الخميس ٢٣ نوفمبر في الساعة العاشرة مساء من برنامج حبر سري على قناة “القاهرة والناس”.

وتروي العمري خلال اللقاء الخاص مع الإعلامية أسما إبراهيم كواليس أدوارها التاريخية في الدراما، التي كانت جزءا من أجمل المسلسلات التي شكلت وجدان المصريين على مدار السنوات الماضية، كما تكشف سبب عدم إعجابها بالجزء السادس من مسلسل ليالي الحلمية.

وتروي العمري خلال اللقاء تفاصيل علاقتها مع والدتها وأبنائها، كما تكشف حقيقة خلافها مع الفنانة معالي زايد لدرجة وصلت لحدوث مشاجرة بينهما.

الجدير بالذكر أن برنامج حبري سري يذاع يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في الساعة العاشرة مساء على قناة القاهرة والناس، تقديم الإعلامية أسما إبراهيم، وإخراج ميلاد أبي رعد.