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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

رفقة ابنتها.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها | شاهد

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

نشرت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

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إطلالة كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها | شاهد

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فستان لافت.. نسرين طافش تستعرض جمالها | شاهد

وظهرت زوجة ماجد المصري، مرتديه توب بسيط وأنيق باللون الزيتي الفاتح ذا تصميم مختلف ومميز ليشكف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت زوجة ماجد المصري، في الماكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت زوجة ماجد المصري، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز 

وإليكم صور زوجة ماجد المصري

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