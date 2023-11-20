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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية

النائب محمد تيسير
النائب محمد تيسير مطر

اكد النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين ،ان مصر تاريخيا اكبر داعمة للقضية الفلسطينية ومنلصرتها وتقف بكل قوتها خلف حق الشعب الفلسطيني فى الدفاع عن أرضه ، وترفض رفضا قاطعا تصفية القضية الفلسطينية باي شكل من الأشكال .

وقال النائب محمد تيسير مطر، أنه تقدم بطلب إحاطة  للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن توضيح رد الدولة على ما يثار فى وسائل الإعلام الإسرائيلية والدولية حول وجود تحفز إسرائيلى لتهجير أهالى قطاع غزة إلى سيناء .
وأوضح مطر إلى أنه فى خضم  الأحداث التي لحقت بيوم 7 اكتوبر من الشهر الماضي فقد رصدنا عدد من تصريحات المسؤولين الإسرائيليين ومتابعات بمختلف وسائل الإعلام الإسرائيلية التى تدفع بمخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم والدفع بهم إلى سيناء ،مطالبا الحكومة بضرورة الإيضاح الكامل لما اتخذته من تدابير وإجراءات لمجابهة هذا المخطط والرد على الإعلام الإسرائيلى.

ووجه النائب محمد تيسير مطر، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السبسي  الذي أعلن رفضه التهجير القسري للفلسطنينن  والعدوان الغاشم على المواطنين العزل .وهو ما أكده أمام  القمة العربية،بالرياض وخلال لقاءاته بالقادة العرب وجميع رؤساء الدول الاوربية ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه العدوان الغاشم على اهالينا فى غزة.

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