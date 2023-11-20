خبير تعليم: كليات التربية في الجامعات المصرية معمل الإعداد للمعلمين المتميزين

أكدت الدكتورة حنان عبد السلام، أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، أن مهنة المعلم تعتبر من أسمى المهن على وجه الأرض، إذ تشكل نواة بناء المجتمع وترسخ قيمًا ومبادئ للأجيال الناشئة، مشيرة إلى إن ما يقوم به المعلمون من تربية وتوجيه، يجعلهم ورثة لمهنة الأنبياء والرسل في توجيه الشباب نحو الخير والإيمان.

دور المعلم قبل التدريس

وأوضحت أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، أن تبدأ مهمة المعلم قبل أن يلوح للطلاب بالسبورة، إذ يقوم بتربية الأخلاق ونصح الطلاب وتوجيههم نحو القيم الإنسانية والدينية، ليكون المعلم قدوة يحتذى بها قبل أن يكون معلمًا، ويحمل مسؤولية كبيرة في بناء شخصية الطلاب.

ولفتت الدكتورة حنان عبد السلام، إلى أن في ظل تطور متسارع في مجال التعليم، تلعب كليات التربية دورًا حاسمًا في إعداد المعلمين المتميزين الذين يحملون مسؤولية نقل المعرفة وتوجيه الأجيال الصاعدة، موضحة أن جامعة عين شمس في مصر تعد نموذجًا بارزًا في تقديم برامج تعليمية متميزة لإعداد المعلمين.

أهمية إعداد المعلمين

وقالت أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، إن إعداد المعلمين يعتبر من أهم المهام التي تقوم بها الكليات التربوية، موضحة أن المعلم المتميز ليس فقط حاصلًا على شهادة، ولكنه يمر بتدريبات عملية تؤهله لتحمل المسؤوليات المتزايدة في مجال التعليم.

التركيز على التدريب العملي

وأضافت الخبيرة التربوية، أن كليات التربية تولي اهتمامًا خاصًا للجانب التطبيقي، حيث يتم تنفيذ تدريبات ميدانية ومشروعات تخرج، وهذا التركيز يسمح للطلاب بتطبيق المفاهيم النظرية التي اكتسبوها في الفصول الدراسية في سياق العمل الحقيقي.

المعايير العالمية

وأوضحت أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، أن كليات التربية في جامعة عين شمس تلتزم بالمعايير العالمية في إعداد المعلمين، ويتم تطبيق أفضل الممارسات التعليمية والتدريبية التي تضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة.

التكامل بين القطاعات

وأشارت الدكتورة حنان عبد السلام، إلى أن هناك تكاملًا بين الجهات المعنية في الدولة، حيث يشارك العديد من القطاعات في تحديد احتياجات سوق العمل وضمان توفر خريجين متميزين. هذا يضمن استجابة فعالة لاحتياجات المجتمع.

التطوير المستمر

وصرحت أستاذة المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة عين شمس، بأن هناك جهودًا مستمرة لتحسين البرامج وتطويرها وفقًا للتطورات في مجال التعليم والتقنيات الحديثة، مشيرة إلى أن هذا التطوير يهدف إلى تجهيز الطلاب بمهارات تعليمية وتكنولوجية تمكنهم من التأقلم مع متطلبات العصر.

وشددت الخبيرة التربوية، علي أهمية دور كليات التربية في جامعة عين شمس في إعداد معلمين متميزين، مشيرة إلى أن الاستثمار في التعليم يعد استثمارًا في المستقبل، حيث يسهم في بناء جيل مؤهل وقادر على تحقيق التنمية والتقدم.