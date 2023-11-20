أحمد العوضي يكشف موعد طرح فيلم الاسكندراني في دور العرض السينمائي

كشف النجم أحمد العوضي عن موعد طرح فيلم الاسكندراني في دور العرض السينمائي والذي يقوم ببطولته.

ونشر أحمد العوضي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة له من كواليس الفيلم وعلق عليها قائلا: " بكر الاسكندراني ، قريبا بالسينمات "

أحمد العوضي

وحل الفنان أحمد العوضي، ضيفا على الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

- أحمد العوضي: أجرت عربيتي واشتغلت في نادي فيديو قبل العمل بالفن

كشف الفنان أحمد العوضي، طبيعة الوظائف التي عمل بها قبل شهرته في الوسط الفني، قائلا إنه أجر سيارته واشتغل في نادي فيديو.

وأضاف احمد العوضي، أنه لا يحب دور الضحية واجتهد على نفسه وتعب للوصول لمكانته الفنية، متابعا: "تعبت عشان اوصل للي عايزة وانا كنت مولود في منطقة شعبية ومحبش اقول كلام سلبي عن حياتي".

- أحمد العوضي: الخيانة الزوجية ملهاش مبرر.. ولو الراجل مش مبسوط يطلق

أكد النجم أحمد العوضي، أن الخيانة الزوجية مرفوضة وفق رأيه الشخصي ولا يوجد مبرر للخيانة، قائلا: "الخيانة بتحصل لكن مفيش مبرر يخلي راجل يعرف على مراته واحدة لأنك لو مش مبسوط طلق والراجل لا يملك إلا هيبته ولو الراجل مش مبسوط يطلق لكن ميخونش".

وأضاف أحمد العوضي، أن أي شخص يريد خوض تجربة الزواج لمرة ثانية يجب أن يبلغ زوجته الأولى لأن من حقها تعرف وتقرر، متابعا: اللي عايز يتجوز يقول لمراته واللي يتجوز في السر مش راجل لأنك خفت وتفقد احترامك أمام الطرفين".

- أحمد العوضي: ياسمين عبد العزيز تحقق إيرادات أكثر مني في السينما

أكد النجم أحمد العوضي، أن ياسمين عبد العزيز تتفوق عليه حال منافستهم في السينما، قائلا: "لو نزلت بفيلم أمام ياسمين هي اللي هتعمل أكبر إيرادات وأنا ابقى عايزها تعمل الإيرادات أعلى مني وأعلى من أي حد وهي تعمل إيرادات كتير دي ياسمين عبد العزيز".

وأوضح أحمد العوضي، أن زوجته النجمة ياسمين تقدم أفلام كوميدي بينما هو حال تقديمه أفلام ستكون أكشن، مضيفا: ياسمين تعمل كوميدي وأنا اعمل اكشن وهي تعمل إيرادات أدي 40 مرة وهبقى سعيد جدا لها".

- أحمد العوضي عن إشادة الرئيس بدوره في مسلسل الاختيار: كرم من ربنا

علق الفنان أحمد العوضي، على إشادة الرئيس السيسي بدوره في مسلسل الاختيار، قائلا: "كنت مبسوط".

وقال الفنان أحمد العوضي،: "إن رئيس الدولة الرئيس عبدالفتاح السيسي يكرمني ويشيد بأدائي شيء يبسطني، والحمدلله هذا كرم من ربنا".

- أحمد العوضي يفجر مفاجأة عن رفضه مسلسل بسبب ياسمين عبدالعزيز

تحدث الفنان أحمد العوضي، عن سبب اعتذاره عن دوره في مسلسل "سرة الباتع"، لافتا إلى أنه اعتذر لارتباطه باتفاق مع زوجته، الفنانة ياسمين عبد العزيز، لتقديم مسلسل يجمعهما معا.

وقال الفنان أحمد العوضي،: "كنت مرتبط بكلمة مع ياسمين إني أعمل معاها مسلسل السنة دي، وكنا مقررناش نعمل ضرب نار أو عمل آخر، واحتراما لكلمتي مع ياسمين اعتذرت".

- أحمد العوضي يكشف سر عدم حضوره أي فرح أو عزاء

كشف الفنان أحمد العوضي، سر عدم حضوره أي فرح أو عزاء أو أي تجمعات خاصة بالوسط الفني.

وقال الفنان أحمد العوضي، إن له أصدقاء في الوسط الفني ويذهب لأماكن العزاء الذين يعرفهم فقط، مضيفا: "لكن لو مش بيربطني علاقة بحد أروح أعزى إزاي يبقى رايح أتصور وكل زملائي في الوسط"، معقبا: "لو رحت عزا حد أنا معرفهوش يبقى أنا كده رايح أتصور".