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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض: يجب القضاء على حماس ووقف أي تمويل موجه لها

صدى البلد

قدم البيت الأبيض تحديثات رئيسية حول الوضع المستمر في غزة، مؤكدًا على موقف إدارة بايدن بشأن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس وحدد الجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس.

 

كرر البيت الأبيض التزام الرئيس جو بايدن بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وسط الصراع المتصاعد.  

 

كشف البيت الأبيض عن الجهود المستمرة لتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس. وبحسب البيان، أكد الرئيس بايدن باستمرار على أهمية العمل من أجل التوصل إلى حل يضمن العودة الآمنة للرهائن.

 

اتخذ البيت الأبيض موقفا قويا بشأن دور حماس في الصراع، داعيا إلى تفكيك المنظمة ووقف أي تمويل موجه لها. ويتوافق هذا الموقف مع الجهود الدولية الأوسع لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

 

ذكر البيت الأبيض أن حوالي 800 مواطن أمريكي خرجوا من المنطقة عبر معبر رفح. تعد عملية الإخلاء جزءًا من الجهود الأوسع لضمان سلامة المواطنين الأمريكيين وسط الأعمال العدائية المستمرة.

 

سلط البيت الأبيض الضوء على التطورات الأخيرة في توصيل المساعدات إلى غزة. ودخلت حوالي 100 شاحنة إلى غزة في بداية الأسبوع، ليصل العدد الإجمالي إلى 1,260 شاحنة لتوصيل الإمدادات الأساسية. والجدير بالذكر أن ست شاحنات محملة بالوقود دخلت أيضًا إلى المنطقة، مما ساهم في تلبية الاحتياجات الحيوية.

 

البيت الأبيض غزة 45 شاحنة محملة بالمساعدات دخلت غزة 50 ألف حامل في غزة إطلاق سراح الرهائن

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