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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين لبيب يوافق على قبول استقالة نجم الزمالك

حسين لبيب
حسين لبيب

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب مساء اليوم الإثنين قبول استقالة اسماعيل يوسف.

وجاء في البيان الذي أصدره نادي الزمالك مساء اليوم :" - قبول الاستقالة المقدمة من الكابتن إسماعيل يوسف رئيس قطاع الناشئين، ومصطفى جويلي رئيس المنظومة الإعلامية، ووجدي زين الدين رئيس تحرير مجلة النادي ".

قدم إسماعيل يوسف، نجم نادي الزمالك السابق، استقالته من قيادة قطاع الناشئين لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وكتب إسماعيل يوسف عبر حسابه موقع التواصل الاجتماعي اكس:" اليوم قدمت اعتذاري للكابتن حسين لبيب عن عدم استكمال مهمتي كرئيس قطاع الناشئين متمنيًا التوفيق لنادينا العظيم فيما هو قادم".

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

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