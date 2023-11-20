عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن: أوكرانيا استعادت نصف الأراضي التي استولت عليها روسيا

صدى البلد

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم وفقا لما نشره علي حسابه الرسمي علي موقع أكس، أن أوكرانيا نجحت في استعادة أكثر من نصف الأراضي التي استولت عليها روسيا منذ عام 2022.

شدد الوزير بلينكن، من خلال تغريدته، على التزام الولايات المتحدة المستمر بالوقوف إلى جانب أوكرانيا في جهودها للدفاع عن أراضيها السيادية واستعادة وحدة أراضيها.

يمثل هذا الإعلان علامة بارزة في كفاح أوكرانيا لاستعادة الأراضي التي وقعت تحت السيطرة الروسية. وشهد الصراع المستمر منذ عام 2022، توترات جيوسياسية كبيرة، حيث تعمل أوكرانيا باستمرار على عكس خسائرها الإقليمية.

شدد الوزير بلينكن على دعم الولايات المتحدة الثابت لأوكرانيا من خلال الكشف عن أسلحة ومعدات جديدة سيتم توفيرها كجزء من المساعدة الأمريكية المستمرة. وتهدف حزمة المساعدات إلى تعزيز قدرات أوكرانيا في ساحة المعركة، وضمان أن البلاد مجهزة تجهيزا جيدا لتلبية احتياجاتها الأمنية.

صرح الوزير بلينكن أن "الأسلحة والمعدات الجديدة التي أعلنا عنها اليوم كجزء من المساعدة الأمريكية المستمرة ستساعد في تلبية احتياجات أوكرانيا في ساحة المعركة. ومازلنا نقف مع أوكرانيا"، مؤكدا مجددًا التزام الولايات المتحدة بمساعدة أوكرانيا في جهودها الدفاعية.

يأتي إعلان الولايات المتحدة وسط مخاوف عالمية مستمرة بشأن الصراع في أوكرانيا والتداعيات الأوسع على الاستقرار الإقليمي. وقد راقب المجتمع الدولي التطورات عن كثب، حيث أعربت دول مختلفة عن دعمها لسلامة أراضي أوكرانيا ودعت إلى حل سلمي للأزمة.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ​أوكرانيا​ و​روسيا روسيا 17 هدفا روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من والدة هنا الزاهد بعد طلاقها من أحمد فهمي

5 قرارات لمجلس الزمالك.. قبول استقالة إسماعيل يوسف

أحمد حسن يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

عرض رسمي.. أحمد فتوح ينتقل إلى هذا النادي في يناير

اتحاد الكرة يتدخل .. صدمة بشأن حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد

على متنها يهود.. ألف قارب تتجه من تركيا إلى غزة الخميس المقبل

مدير منتخب مصر يعلن مفاجأة كبرى عن استبعاد الثلاثي من أمم إفريقيا

ممثل أمريكي شهير يطالب بإبادة الفلسطينيين ويرفض وقف إطلاق النار في غزة

ترشيحاتنا

تحذيرات من ظاهرة النينو.. أول رد رسمي من الأرصاد الجوية حول دخولها مصر

الإسرائيليون ينقلبون على أنفسهم.. ابن نتنياهو يضع والده في مأزق ويحرجه

أسورة إلكترونية.. المرشح الرئاسي حازم عمر يقدم حلا بديلا للحبس الاحتياطي |فيديو

بعد انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد: عودة المعدلات الطبيعية للطقس في هذا الموعد

ما بين الحكمة والنبل.. حملة السيسي: سيرة أخلاقية سطرتها مواقف الرئيس| فيديو

عبر مصر.. الأردن يعلن وصول 24 مواطنا للبلاد بعد إجلائهم من غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الناعم.. هبة مجدي تستعرض جمالها عبر إنستجرام| شاهد

رفقة ابنتها.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها | شاهد

ظهور أول حالة إصابة بـ مرض زومبي الغزلان في أمريكا..ما مدى خطورته؟

بسبب كتابه عن حكم النبي محمد .. رسائل نادرة متبادلة بين الإمام محمد عبده والروائي الروسي تولستوي

فيديو

إعــدام الفلسطينيين.. خطة شيطانية يرتب لها أعضاء الكنيست

تفاصيل استقبال أطفال غزة المبتسرين عبر معبر رفح/ فيديوجراف

البسوا خريفي.. تقلبات جوية في مصر وهذا موعد استقرار الطقس

من أجل صلاح.. ماذا فعل جمهور ليبيريا خلال مباراة مصر وسيراليون؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ