بلينكن: أوكرانيا استعادت نصف الأراضي التي استولت عليها روسيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم وفقا لما نشره علي حسابه الرسمي علي موقع أكس، أن أوكرانيا نجحت في استعادة أكثر من نصف الأراضي التي استولت عليها روسيا منذ عام 2022.

شدد الوزير بلينكن، من خلال تغريدته، على التزام الولايات المتحدة المستمر بالوقوف إلى جانب أوكرانيا في جهودها للدفاع عن أراضيها السيادية واستعادة وحدة أراضيها.

يمثل هذا الإعلان علامة بارزة في كفاح أوكرانيا لاستعادة الأراضي التي وقعت تحت السيطرة الروسية. وشهد الصراع المستمر منذ عام 2022، توترات جيوسياسية كبيرة، حيث تعمل أوكرانيا باستمرار على عكس خسائرها الإقليمية.

شدد الوزير بلينكن على دعم الولايات المتحدة الثابت لأوكرانيا من خلال الكشف عن أسلحة ومعدات جديدة سيتم توفيرها كجزء من المساعدة الأمريكية المستمرة. وتهدف حزمة المساعدات إلى تعزيز قدرات أوكرانيا في ساحة المعركة، وضمان أن البلاد مجهزة تجهيزا جيدا لتلبية احتياجاتها الأمنية.

صرح الوزير بلينكن أن "الأسلحة والمعدات الجديدة التي أعلنا عنها اليوم كجزء من المساعدة الأمريكية المستمرة ستساعد في تلبية احتياجات أوكرانيا في ساحة المعركة. ومازلنا نقف مع أوكرانيا"، مؤكدا مجددًا التزام الولايات المتحدة بمساعدة أوكرانيا في جهودها الدفاعية.

يأتي إعلان الولايات المتحدة وسط مخاوف عالمية مستمرة بشأن الصراع في أوكرانيا والتداعيات الأوسع على الاستقرار الإقليمي. وقد راقب المجتمع الدولي التطورات عن كثب، حيث أعربت دول مختلفة عن دعمها لسلامة أراضي أوكرانيا ودعت إلى حل سلمي للأزمة.