إسرائيل تخوض مواجهات عن قرب مع حماس وسط غزة

أفادت قوات الاحتلال الإسرائيلية عن اشتباكها في "قتال عن قرب" مكثف مع مقاتلي حماس في قلب مدينة غزة.

بحسب بيان للجيش الإسرائيلي، واجهت وحدات متعددة ما وصف بـ "كتيبة" من المقاتلين في حي الزيتون بالعاصمة.

سلط جيش الدفاع الإسرائيلي الضوء على مدى تعقيد الوضع، مشيراً إلى أن مقاتلي حماس متحصنون داخل الأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس.

زعم الجيش الإسرائيلي أنه حقق تقدما كبيرا في عملياته، وأفاد عن القضاء على العديد من مقاتلي حماس. بالإضافة إلى ذلك، ذكرت أن قواتها عثرت على مجموعة متنوعة من الأسلحة في مواقع متعددة، بما في ذلك مسجد. ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو لم يتم التحقق منه يصور الاكتشاف المزعوم لأسلحة في المسجد.

جاء في البيان: "قام الجنود أيضًا بتدمير ممرات الأنفاق، وسيطروا على مراكز قيادة حماس، وصادروا مواد استخباراتية تستخدمها المنظمة للتعرف على جنود الجيش الإسرائيلي، وقصفوا مباني إضافية أطلق منها الإرهابيون النار على جنود الجيش الإسرائيلي".

أكد العميد دادو بار خليفة، قائد الفرقة 36 التي تقود العمليات في حي الزيتون بغزة: "لن نتوقف حتى نحقق كل أهدافنا، وسنواصل العمل لحماية وطننا".

أرفق البيان صور قدمها الجيش الإسرائيلي، "لم يتم التحقق منها"، تصور مشاهد من العمليات في مدينة غزة.