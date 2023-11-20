البيت الأبيض: إسرائيل لم تسع لمحو الشعب الفلسطيني أو غزة من الخريطة

أصدر البيت الأبيض بيانًا اليوم، أكد فيه موقفه بشأن استخدام المستشفيات في الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس. ورداً على الأسئلة والمخاوف، أكد البيت الأبيض على أهمية الحفاظ على المستشفيات باعتبارها أماكن محايدة، وخالية من تأثير النزاع المسلح.

أكد الرئيس بايدن، في محادثة مع رئيس الوزراء نتنياهو، أهمية الحذر والدقة في العمليات ضد حماس. وشدد البيت الأبيض على ضرورة اتخاذ إجراءات دقيقة ومتأنية لتجنب الأضرار الجانبية، خاصة في المناطق المكتظة بالسكان.

في معرض تناوله للتقارير المتعلقة باستخدام مستشفى الشفاء لأغراض عسكرية، ذكر البيت الأبيض أنه رغم حصوله على معلومات حول الأمر، إلا أنه ليس لديه أي معلومات تتعلق بالمستشفى الإندونيسي. وحث البيان جميع الأطراف على احترام حرمة المرافق الطبية والحماية التي توفرها للمدنيين.

أعرب البيت الأبيض عن إيمانه بشرعية السلطة الفلسطينية وقدرتها على الحكم في غزة بعد الصراع. وذكر أنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يدعم الجهود الرامية إلى نقل المسؤولية إلى السلطة الفلسطينية، وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

في تأكيده على التزامه، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل في معركتها ضد منظمة حماس الإرهابية. وأقر البيان بمدى تعقيد الصراع، مؤكدا أن إسرائيل لم تسعى إلى محو الشعب الفلسطيني أو غزة من الخريطة.

شدد البيت الأبيض على أن توسيع نطاق الصراع الحالي ليس في مصلحة أحد. وشدد على ضرورة وقف التصعيد وشدد على أنه يتعين على إسرائيل تجنب فتح جبهات إضافية في الصراع.

في تطور ملحوظ، أعرب البيت الأبيض عن تفاؤله بشأن التقدم في تأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس. وأشار البيان إلى أن الاتفاق على الإفراج أصبح أقرب من أي وقت مضى.