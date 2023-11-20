استشهاد صحفية بقصف الاحتلال لمنزل عائلتها في غزة

استشهدت الصحفية الفلسطينية آلاء طاهر الحسنات بقصف الاحتلال لمنزل عائلتها في مدينة غزة لتنضم بذلك إلى آلاف الأبرياء من الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، وفق ما ذكر راديو صوت فلسطين.

وفي وقت سابق، يوم السبت الماضي أعلن مكتب الإعلام الحكومي بغزة ارتفاع حصيلة الشهداء من الصحفيين، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، إلى 56 صحفيا ويرتفع العدد الآن من شهداء الصحفيين إلى نحو 60.

ولليوم الـ45 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.

وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ان اكثر من 13,300شهيد سقط منذ بدء العدوان الإسرائيلي منهم 5,600 طفل و3,550 امرأة، وفق ماذكرت وكالة شهاب.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة ان حدثت أكثر من 31 ألف إصابة منذ بدء العدوان الإسرائيلي 75% منهم أطفال ونساء.

وتم نزوح أكثر من مليون ونصف فلسطيني في القطاع من الشمال إلى الجنوب.