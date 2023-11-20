نقل 12 من أطفال غزة المبتسرين إلى القاهرة.. وولي عهد الأردن يصل العريش لتشغيل المستشفى الميداني بغزة

الهلال الأحمر: نستقبل مصابين فلسطينيين يوميا ويتم تحويلهم لمستشفى العريش العام

الصحة العالمية: نقل 12 من أطفال غزة المبتسرين إلى القاهرة

برفقة كوادر طبية.. ولي عهد الأردن يصل العريش لتشغيل المستشفى الميداني بغزة





استقبل وزير الصحة والسكان يرافقه اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الأطفال الخدج خلال وصولهم معبر رفح البري بشمال سيناء، للعلاج في المستشفيات المصرية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال وزير الصحة والسكان، إن مصر لها دور تاريخي كبير تجاه الأشقاء الفلسطينيين، فمصر تقدم الكثير من أجل القضية الفلسطينية على مختلف المستويات.

وقال المحافظ إنه وصل 28 طفلا من الأطفال الخدج من مستشفي بالقرب من معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، حيث تم نقل 16منهم إلي مستشفي العريش العام و12 إلي مستشفيات القاهرة علي متن طائرة.



أضاف المحافظ أن مصر ستقدم للأطفال الرعاية الصحية الكاملة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



343مصابا

وقال اللواء شوشة، محافظ شمال سيناء، وصول 343 مصابا فلسطينيا و269 مرافقا إلى الأراضي المصرية للعلاج في المستشفيات.



وأضاف المحافظ، أنه تم توفير سيارات الإسعاف المجهزة أمام عبر رفح من الجانب المصري لنقل المصابين إلى المستشفيات المصرية.





مستشفى العريش تستقبل ١٦ طفل

وصل إلي مستشفي العريش العام بشمال سيناء، 16من الأطفال الخدج لإيداعهم داخل الحضانة حيث يشرف الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة على وصول الأطفال حيث سيتم نقل باقي الأعداد إلى مستشفى بئر العبد التخصصي وآخرين سيتم نقلهم إلي القاهرة جوا، نظرا لظروف حالتهم الصحية بعد عمليات الفحص الأولي عمد نقل الحالات من معبر رفح البري.

ويرافق الأطفال الخدج 5 من ذويهم فقط حيث أن معظم ذويهم قد استشهدوا في الغازات التي شنها الطيران الإسرائيلي على منازلهم.

ولي عهد الأردن يصل العريش



وفي نفس السياق.. وصل الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية إلى مدينة العريش، اليوم الاثنين، للإشراف على عملية تجهيز وإرسال المستشفى الميداني الأردني إلى قطاع غزة والذي يسع 41 سريرا، بخلاف المعدات والأجهزة الطبية.

حيث سيتم تجهيز المستشفى في مناطق جنوب غزة، بعد إدخال المعدات والأجهزة والأسرة إلى قطاع غزة لبدء عمليات التركيب.

وقد رافق ولى العهد الأطباء المتخصصين والذين سيدخلوا الي قطاع غزة للإشراف والعمل في المستشفى لعلاج الجرحى الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة



