رضوى محمد لاعبة سلة الأهلي: التتويج بالسوبر دفعة قوية لمزيد من البطولات

أعربت رضوى محمد، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الاهلي، عن سعادتها بالتتويج بلقب كأس السوبر المصري على حساب ‏فريق الجزيرة بنتيجة 72 - 43، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين داخل صالة حسن مصطفى، وأكدت أن الفريق ‏استحق التتويج باللقب‎.

وقالت رضوى عقب المباراة إن لاعبات الأهلي قدمن مستوى مميزًا للغاية خلال اللقاء ونجحن في فرض سيطرتهن بشكل كبير على ‏الفريق المنافس، وإن التتويج بلقب كأس السوبر لم يأت من فراغ بل نتاج جهد كبير طوال الفترة الماضية. ‎

وأشارت لاعبة الأهلي إلى أن التتويج بكأس السوبر المصري سيكون دافعًا قويًّا للاعبات الفريق من أجل تحقيق المزيد من البطولات ‏خلال الموسم الحالي‎.

وكان قد توج الفريق الأول لكرة السلة «سيدات»بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري، بعد أن نجح في الفوز على نظيره فريق الجزيرة، ‏في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الإثنين.‏

أقيمت المباراة على صالة الدكتور حسن مطصفى، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريق الذي نجح في فرض سيطرته على المباراة من ‏بدايتها، وقدمت اللاعبات عرضًا مميزًا على صعيد الهجوم والدفاع والريباوند والرميات الثلاثية، لتنتهي المباراة بالفوز بنتيجة 72-43.‏

تقدم الفريق في الفترة الأولى بنتيجة 27-14، واستمر التفوق لصالح «سيدات سلة الأهلي» في الفترة الثانية بنتيجة 48-26، وواصل ‏الفريق الأداء المميز لينهي الفترة الثالثة لصالحه بنتيجة 64-37، وتفوقت اللاعبات في الفترة الرابعة لتنتهي بنتيجة ‏‏72-43.‏

عقب نهاية المباراة احتفل الفريق بتسلم كأس البطولة وميداليات المركز الأول، بعد أن حقق الفريق اللقب عقب مسيرة حافلة.‏

