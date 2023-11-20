رضوى محمد لاعبة سلة الأهلي: التتويج بالسوبر دفعة قوية لمزيد من البطولات

أعربت رضوى محمد، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الاهلي، عن سعادتها بالتتويج بلقب كأس السوبر المصري على حساب فريق الجزيرة بنتيجة 72 - 43، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين داخل صالة حسن مصطفى، وأكدت أن الفريق استحق التتويج باللقب.
وقالت رضوى عقب المباراة إن لاعبات الأهلي قدمن مستوى مميزًا للغاية خلال اللقاء ونجحن في فرض سيطرتهن بشكل كبير على الفريق المنافس، وإن التتويج بلقب كأس السوبر لم يأت من فراغ بل نتاج جهد كبير طوال الفترة الماضية.
وأشارت لاعبة الأهلي إلى أن التتويج بكأس السوبر المصري سيكون دافعًا قويًّا للاعبات الفريق من أجل تحقيق المزيد من البطولات خلال الموسم الحالي.
وكان قد توج الفريق الأول لكرة السلة «سيدات»بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري، بعد أن نجح في الفوز على نظيره فريق الجزيرة، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الإثنين.
أقيمت المباراة على صالة الدكتور حسن مطصفى، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريق الذي نجح في فرض سيطرته على المباراة من بدايتها، وقدمت اللاعبات عرضًا مميزًا على صعيد الهجوم والدفاع والريباوند والرميات الثلاثية، لتنتهي المباراة بالفوز بنتيجة 72-43.
تقدم الفريق في الفترة الأولى بنتيجة 27-14، واستمر التفوق لصالح «سيدات سلة الأهلي» في الفترة الثانية بنتيجة 48-26، وواصل الفريق الأداء المميز لينهي الفترة الثالثة لصالحه بنتيجة 64-37، وتفوقت اللاعبات في الفترة الرابعة لتنتهي بنتيجة 72-43.
عقب نهاية المباراة احتفل الفريق بتسلم كأس البطولة وميداليات المركز الأول، بعد أن حقق الفريق اللقب عقب مسيرة حافلة.