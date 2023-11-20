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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجارديان: انتصار خافيير مايلي في رئاسة الأرجنتين يوم أسود للديمقراطية

صدى البلد

في تحول للأحداث، نجح خافيير مايلي في الانتصار برئاسة الأرجنتين بفوز كاسح، حيث حصل على 55.7% من الأصوات مقابل 44.3% لمنافسه. 

 

ووفقا لإفتتاحية الجارديان البريطانية، تعتبر هذه النتيجة مزعجة بالنسبة للأرجنتين، وترسل موجات من القلق على مستوى العالم. احتفالت البلاد بمرور 40 عامًا على تأسيس الديمقراطية، وتشكل أجندة خافيير مايلي اليمينية المتطرفة تهديدًا كبيرًا. 

 

اكتسب مايلي، وهو ليبرالي يبلغ من العمر 53 عامًا، سمعة سيئة بسبب أفكاره المتطرفة، ومن بينها إجراء استفتاء لإلغاء تشريع الإجهاض، وتخفيف القيود على ملكية الأسلحة، وإضفاء الشرعية على تجارة الأعضاء، وخفض الإنفاق الاجتماعي، وإلغاء البنك المركزي. 

 

ولفتت الجارديان الإنتباه إلي أن تصريحات رئيس الأرجنتين التحريضية، مثل وصف البابا فرانسيس بأنه "ممثل الشر على الأرض" والتقليل من فظائع الديكتاتورية العسكرية، تثير القلق.

 

يمتد تأثير هذا الانتصار إلى ما هو أبعد من حدود الأرجنتين، حيث يتماشى موقف مايلي الرافض لتغير المناخ مع السرد اليميني المتطرف العالمي. وتؤكد رسائل التهنئة من شخصيات مثل دونالد ترامب وجائير بولسونارو على العواقب الدولية لهذه الانتخابات.

 

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