للقيادة 7 إجراءات احترازية أثناء الشبورة المائية.. اعرفها

خلال فترة الشبورة المائية، ينبغي على السائقين اتخاذ إجراءات احترازية إضافية لضمان السلامة على الطرقات. فيما يلي سبعة إجراءات احترازية يمكن اتخاذها أثناء الشبورة المائية وفقا لما نشره موقع هيلثي :

للقيادة 7 إجراءات احترازية أثناء الشبورة المائية

تقليل السرعة: قلل من سرعة القيادة واستخدم السرعة المناسبة للظروف الجوية. يكون الرؤية ضبابية أثناء الشبورة، وبالتالي فإن القيادة بسرعة عالية يمكن أن تزيد من خطر الحوادث.

استخدام أضواء الضباب: قم بتشغيل أضواء الضباب الأمامية والخلفية. تساعد هذه الأضواء الأخرى على رؤية سيارتك وتحسين رؤية السائقين الآخرين لك.

استخدم الإشارات الصوتية: استخدم الإشارات الصوتية مثل البوق للتواصل مع السائقين الآخرين. قد تكون الرؤية ضعيفة في الشبورة المائية، وبالتالي فإن استخدام الإشارات الصوتية يساعد على تحذير الآخرين من وجودك.

احترم مسافة الأمان: حافظ على مسافة آمنة بين سيارتك والسيارات الأخرى. قد تستغرق المسافة الإضافية للتوقف في حالات الرؤية المحدودة، لذا يجب أن تكون مستعدًا لتفادي الحوادث.

تجنب التجاوزات المجازفة: يجب تجنب التجاوزات المجازفة أثناء الشبورة المائية. انتظر حتى تتمكن من رؤية بشكل واضح واستخدم المرايا الجانبية والرؤية الخلفية للتأكد من عدم وجود مركبات تقترب منك قبل المحاولة.

احترس من السيارات المتوقفة: كن حذرًا عند توقف السيارات على جانب الطريق. قد تكون السيارات غير مرئية في الشبورة المائية، لذا يجب أن تكون مستعدًا لتفادي العوائق المحتملة.

احتفظ بالهدوء والتركيز: يكون الشعور بالقلق والتوتر أمرًا طبيعيًا أثناء القيادة في الشبورة المائية. حافظ على هدوئك وتركيزك ولا تتردد في التوقف في مكان آمن إذا كنت تشعر بعدم القدرة على القيادة بأمان.

تذكر أن الالتزام بقوانين المرور والقيادة بحذر هو المفتاح للقيادة بأمان خلال الشبورة المائية. استخدم هذه الإجراءات الاحترازية لتقليل خطر الحوادث وحماية نفسك والآخرين على الطريق.