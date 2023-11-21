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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال ينفذ اقتحامات واعتقالات لفلسطينيين في نابلس وجنين والخليل

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال نفذت- صباح اليوم الثلاثاء- عددا من الاقتحامات والمداهمات في عدد من المدن الفلسطينية.

اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوبي جنين ومحيط مخيم بلاطة شرقي نابلس بالضفة الغربية.

كما داهمت قوات الاحتلال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية وتشن حملة اعتقالات.

يأتي هذا في الوقت الذي روجت فيه وسائل إعلام عبرية، تصريحات لـ رئيس الراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مفادها أن الحرب الدائرة في غزة لن تتوقف إلا بشروط مزعومة، أعلنها، منها “تحرير جميع المحتجزين" و”القضاء على حركة حماس نهائيا". 

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