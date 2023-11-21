تصريحات استفزازية| مستشار نتنياهو: إطلاق إسرائيل النار على المستشفى الإندونيسي يتوافق مع القانون الدولي

زعم أوفير فولك، مستشار السياسة الخارجية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إطلاق إسرائيل النار على المستشفى الإندونيسي في شمال غزة، كان متناسبًا و'يتوافق تمامًا مع القانون الدولي' حسب تعبيره.

وقال فالك لمراسل شبكة CNN، أليكس ماركوارت: “نحن ملتزمون بالكامل بالقانون الدولي، مع التناسب والتمييز، وهناك ضرورة عسكرية واضحة لتدمير حماس، وهذا بالضبط ما نفعله”.

وأضاف فالك: 'في سياق تدمير حماس، وهو ما يفعله الجيش الإسرائيلي الآن، فإننا نميز ونميز بوضوح بين المدنيين والإرهابيين'.

وقالت السلطات الصحية في القطاع الذي تديره حماس، إن 12 شخصا لقوا حتفهم بعد أن أصابت نيران الدبابات الإسرائيلية المستشفى.

وأكد مسئولون، أن من بين القتلى، مرضى، وأحد أفراد الطاقم الطبي.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة تُظهر عدم الاهتمام بالمدنيين؛ دافع “فالك” عن رد إسرائيل، قائلا: 'لا يوجد جيش على وجه الأرض أكثر أخلاقية' من قوات الدفاع الإسرائيلية.