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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على خطى أوستن.. وزير الدفاع الألماني يصل أوكرانيا في زيارة غير معلنة|ما القصة؟

وزير الدفاع الألماني
وزير الدفاع الألماني

وصل وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، إلى كييف اليوم، الثلاثاء، في زيارة لم يتمّ الإعلان عنها مسبقا، ويعتزم خلالها التأكيد على دعم بلاده لأوكرانيا في قتالها ضدّ القوات الروسية.

ووصل بيستوريوس على متن قطار إلى كييف، حيث سيجري محادثات مع نظيره الأوكراني، وكذلك أيضاً مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وتأتي زيارة الوزير الأوكراني عقب زيارة، لم يعلن عنها مسبقاً أيضاً، قام بها وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى أوكرانيا.

وتعد برلين ثاني أكبر مورّد للمساعدات العسكرية لكييف بعد الولايات المتّحدة، وتسعى إلى طمأنة الأوكرانيين الذين يخشون منذ اندلع النزاع بين إسرائيل وحركة حماس قبل شهر ونصف الشهر أن ينصرف اهتمام حلفائهم الغربيين عنهم.

وتأتي زيارة الوزير الألماني بعد أن زادت وتيرة الغارات الجوية الروسية على أوكرانيا وفي الوقت الذي تتوقّع فيه كييف أن يزيد الجيش الروسي من استهدافه لمنشآت الطاقة الأوكرانية خلال أشهر الشتاء المقبلة.

وهذه ثاني زيارة يقوم بها بيستوريوس إلى كييف منذ تولّيه منصبه في بداية العام.

وإلى جانب جدول مباحثاته السياسية، سيشارك بيستوريوس في مراسم وضع إكليل من الزهور في ساحة «ميدان» في سط كييف، كما سيزور مركزاً للتدريب العسكري.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتز قد وعد الشهر الماضي بأن تواصل بلاده مساعداتها لكييف، قائلاً: "سندعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا".

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