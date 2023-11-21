45 يوما على حصار المسجد الأقصى من الصهاينة وحملة اعتقالات جديدة بالضفة

في اليوم ال46 من الحرب العدوانية يواصل الاحتلال إبادته الجماعية في غزة.

كذلك يواصل الاحتلال القتل والتنكيل والدخول في مواجهات مع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشريف، وفق ما ذكرت وسائل. إعلام فلسطينية.

وصباح اليوم، شن الاحتلال حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية طالت ٣٥ مواطنا على الأقل من جنين ونابلس والخليل والقدس وبيت لحم.



وذكرت الأنباء بقيام قوات الاحتلال بشن حملة اعتقالات واسعة في قرية برقا شرق رام الله.

كما قام الاحتلال باقتحام لمدينة أريحا قبل قليل بعد محاصرة منزل في حي كتف الواد.

أما الأمر بالغ الخطورة، فكان في المسجد الأقصى المبارك الذي يخضع لحصار منذ 45 يوماً حيث تمنع قوات الاحتلال غالبية الفلسطينيين من الوصول له.



وفي غزة فحتى الامس كان عدد الشهداء 13300 شهيد نصفهم أطفال أبرياء في حرب إبادة جماعية للفلسطينيين واسعة النطاق وخارج حدود التصور بدعم أمريكي يمنع كل القرارات الدولية لوقف المجازر.

وبدون أسباب إلا لغرض إرهاب الفلسطينيين، قصف الاحتلال 9 منازل شرق مفترق أبو الجديان في مشروع بيت لاهيا ما خلف دمارا واسعا مرعبا وخلف شهداء أبرياء لم يعرفهم عددهم بعد.