الخارجية الصينية تهدم طموحات الاحتلال في حكم غزة

هدمت وزارة الخارجية الصينية طموحات الاحتلال الصهيوني التوسعية في اخذ كامل فلسطين بما فيها غزة وتصفية القضية العربية والدولية .

وفق ماذكرت صحف صينية، قالت وزارة الخارجية الصينية أن أي ترتيب يتعلق بمستقبل ومصير فلسطين يجب أن يحصل على موافقة الشعب الفلسطيني، نافية بذلك لأن يكون لأي طرف آخر كالاحتلال دور في ذلك.

سبق وقال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أنه سيبقى في غزة لفترة لأنه لن لحركة حماس المقاومة بالبقاء وحكم القطاع.

وقبل كلام الخارجية الصينية ذكرت وكالة الأنباء الصينية: الرئيس الصيني ونظيره الفرنسي اتفقا باتصال هاتفي على ضرورة تجنب تدهور الأوضاع بقطاع غزة.

وذكرت : شي جين بينج وماكرون أكدا مخاوفهما من ظهور أزمة إنسانية أكثر خطورة بسبب الحرب في غزة.

أضافت الأنباء الصينية بأن شي جين بينج وماكرون يتفقان على أن حل الدولتين هو السبيل الأساسي لوقف دائرة الصراع.



من جانبه ، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الاثنين، عن اجتماع وزير الخارجية الصيني وانج يي مع نظرائه العرب في بكين إن الولايات المتحدة "ترحب بلعب الصين دورا بناء في الشرق الأوسط".



وأضاف ميلر، في مؤتمر صحفي، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "أوضح ذلك شخصيا" في محادثاته مع نظيره الصيني.



وشدد المتحدث على أن "أحد الأشياء التي سمعناها مرارا وتكرارا من كل الأطراف التي تعاملنا معها في الرحلة الأخيرة للمنطقة هو أنه لا غنى عن الولايات المتحدة في كل جانب من جوانب هذا الصراع، سواء كان الأمر يتعلق بالحصول على المساعدات الإنسانية أو ما إذا كان يتعلق بالأزمة لمنع اتساع نطاق الصراع".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة هي "التي تمكنت من التفاوض على اتفاق لبدء تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة" بعد هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وتابع أن بلاده "كانت قادرة على المضي قدما، وتحقيق هدنة إنسانية" للسماح للمدنيين في غزة بالتنقل، وذكر أن الولايات المتحدة هي "أكبر مانح للفلسطينيين".

وكان وانج التقى، الاثنين، بنظرائه من السعودية والأردن ومصر والسلطة الفلسطينية وإندونيسيا، بالإضافة إلى رئيس منظمة التعاون الإسلامي في بكين لإجراء محادثات حول "تهدئة" الصراع .