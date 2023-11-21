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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في قصف روسي بشرق أوكرانيا

صدى البلد

قال مسؤولون أوكرانيون، اليوم الثلاثاء، إن شخصين قتلا وأصيب ستة آخرون في هجمات صاروخية روسية وقصف خلال الليل في منطقتي دونيتسك وخاركيف بشرق أوكرانيا.

وبحسب رويترز، قال وزير الداخلية إيهور كليمينكو عبر خدمة الرسائل تيليجرام إن الصواريخ أصابت مستشفى في بلدة سيليدوف في دونيتسك ومنجما للفحم.

وقال كليمينكو إن "مبنيين من المستشفى تعرضا لأضرار، وأصيب ستة مدنيين، وهناك ضحايا تحت الأنقاض، وعمليات البحث مستمرة".

وأضاف أن أحد العمال قتل في الهجوم على منجم الفحم.

وأضاف أن هناك أربعة مبان و19 مركبة وخط كهرباء تضررت، وحوصر 39 من عمال المناجم تحت الأرض حتى الآن، وتم إخراج جميع عمال المناجم إلى السطح.

واحتلت القوات الروسية الغازية معظم أنحاء دونيتسك وقالت روسيا إنها تعتزم السيطرة على المنطقة بأكملها.

وقال حاكم المنطقة أوليه سينيهوبوف إن شخصا قتل في خاركيف في قصف روسي.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من التقارير.

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