تركيا تسعى لإجلاء رعاياها ومواطني شمال قبرص من قطاع غزة

تسعى وزارة الخارجية التركية لإجلاء نحو 100 من مواطنيها ومواطني جمهورية شمال قبرص التركية، اليوم الثلاثاء، من قطاع غزة إلى مصر.

وبحسب وكالة الأناضول الرسمية للأنباء ، فقد قدمت مصادر في الوزارة معلومات حول إجلاء دفعة جديدة من رعايا تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، من قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 46 يوما.

وأوضحت أنها تهدف لضمان عبور مجموعة تضم قرابة 100 شخص يحملون جنسية تركيا وقبرص التركية، من غزة إلى مصر عبر معبر رفح، اليوم، إذا سمحت الظروف بذلك.

وفجر الثلاثاء، وصل 87 مواطنا تركيًا وقبرصيا شماليا إلى مدينة إسطنبول بعد إجلائهم إلى مصر من قطاع غزة الذي يتعرض لهجمات إسرائيلية مكثفة منذ 7 أكتوبر الماضي.