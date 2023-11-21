مصرع شخص في حادث تصادم دراجة بخارية ببني سويف

لقي شخص في العقد السادس من عمره مصرعه إثر حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل مدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، وتم نقل جثته بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية أمام مدخل مدينة الفشن بالطريق الصحراوي الغربي، أسفر عن مصرع شخص، وانتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى المشرحة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتبعة.



ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي.

وتبين أن المتوفى في الحادث يدعى؛ طه حمد الله عبد الجواد محمد 57 عامًا، يقيم بقرية نزلة اقفهص جنوب مركز الفشن، وجرى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وتم استصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه.