كولر ينافس على جائزة أفضل مدرب في العالم.. تفاصيل

كشف اللاعب أحمد حسن عن منافسة كولر على جائزة أفضل مدرب في العالم من جلوب سوكر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن: "مارسيل كولر ينافس جوارديولا وأنشيلوتي وتشافي على جائزة أفضل مدرب في العالم من جلوب سوكر".

كشف الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، موقف المدير الفني للنادي الأهلي مارسيل كولر، من لاعب بالفريق.

وقال عبر برنامجه الماتش: “‏كولر رفض مقترح الدفع بطاهر محمد طاهر في مركز المهاجم الصريح خلال المباريات المقبلة”.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اختيار طاهر محمد طاهر جناح النادي الأهلي كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

وقدم طاهر محمد طاهر أداءا طيبا خلال المباراة، واستطاع أن يسجل هدف الأهلي الأول في مرمى فريقه السابق المقاولون العرب في الدقيقة 45 من زمن اللقاء.