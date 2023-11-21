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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طفلاها أسرى لدى حماس.. سيدة تناشد جيش الاحتلال بالتوصل إلى صفقة

سيدة إسرائيلية
سيدة إسرائيلية


وقفت والدة طفلين محتجزين في غزة وقفة احتجاجية خارج مقر جيش الاحتلال الإسرائيلي في تل أبيب.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اختطف الطفلان هاداس كالديرون إيريز، 12 عاما، وشار، 16 عاما، إلى القطاع مع زوجها السابق عوفير في 7 أكتوبر.

وتقول كالديرون: "يجب ألا نفوت هذه الفرصة للتوصل إلى صفقة"، وسط تقارير عن اتفاق محتمل يمكن أن يؤدي إلى إطلاق سراح بعض الرهائن.

وأضافت، مستخدمة اسم قاعدة المقر: "أدعو جميع الأمهات إلى المجيء إلى مدخل كيريا، والوقوف بجانبي"، مشددة: "يجب أن نعيدهم إلى المنزل.".

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن التوصل إلى اتفاق للإفراج عن بعض الرهائن بات قريبا جدا.
ونقلت القناة 12 الإخبارية عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله: “نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق للإفراج عن بعض الرهائن في غزة”.

وأضاف المسؤول أنه "لا تزال هناك قضايا فنية يتعين حلها"، مشيرا إلى أن "هناك اتفاقا على إطلاق سراح 50 شخصا على الأقل، في حين يمكن إطلاق سراح العشرات الآخرين مقابل تمديد وقف إطلاق النار لأيام قليلة".

وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلى أنه من المتوقع أن يكون أولئك الذين سيتم إطلاق سراحهم من الأطفال وأمهاتهم ونساء أخريات.


وكانت وسائل إعلام عبرية، قد أفادت بأن الحكومة الإسرائيلية وافقت على إتمام صفقة الأسرى مع حركة «حماس»، موضحة أن الكرة الآن في ملعب الحركة.


وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على شروط «حماس» ومن بينها، هدنة لمدة خمسة أيام، وإطلاق سراح 50 محتجزاً في غزة مقابل فلسطينيات معتقلات في السجون الإسرائيلية.

وعلى الجانب الآخر، قال عزت الرشق القيادي في حركة "حماس" اليوم الثلاثاء، إن محادثات تجري بين الحركة وإسرائيل حول هدنة مؤقتة لتسهيل دخول المساعدات إلى قطاع غزة وحول اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين.

وأضاف "الاتفاق المنتظر يشمل الإفراج عن أسرى أطفال ونساء إسرائيليين مقابل إطلاق سراح أطفال ونساء فلسطينيين بسجون الاحتلال". وقال الرشق إن تفاصيل الهدنة ستعلن قريبا.

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