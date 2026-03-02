قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مطار مرسى علم يستقبل 10 رحلات دولية تقل نحو 2000 سائح

استقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الإثنين، 10 رحلات طيران دولية معظمها قادمة من مطارات أوروبية، وعلى متنها قرابة 2000 سائح من جنسيات متعددة، وذلك ضمن خطة تشغيل أسبوعية تتضمن وصول 175 رحلة بداية من السبت الماضي وحتى الجمعة المقبلة.

وتواصل الجهات المختصة بالمطار تكثيف استعداداتها لتسهيل إجراءات الوصول، مع الالتزام الكامل بالتدابير الأمنية والاحترازية المعمول بها، لضمان سرعة إنهاء الإجراءات ونقل السائحين إلى مقار إقامتهم بالفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة مرسى علم، التي تعد من أبرز المقاصد الشاطئية على ساحل البحر الأحمر.

ووفقًا لجدول التشغيل اليومي، تتوزع رحلات اليوم بين رحلتين من بولندا، وثلاث رحلات من التشيك، ورحلتين من ألمانيا، إضافة إلى رحلة من إيطاليا، وأخرى من تركيا، فضلًا عن رحلة داخلية.

وتستقبل المدينة رحلات أسبوعية قادمة من نحو 12 دولة حول العالم، من بينها بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا، بما يعكس استمرار نمو الحركة السياحية الأوروبية إلى منتجعات البحر الأحمر، وزيادة الإقبال على السياحة الشاطئية خلال الموسم الحالي.

