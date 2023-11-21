مظاهرة في تركيا لأطفـ.ال غزة المقـ.تولين بسبب الاحتـ.لال

نظمت مظاهرة احتجاجية لتسليط الضوء على عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة منذ أن بدأت إسرائيل حملتها العسكرية في إسطنبول بتركيا، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.



وضعت أحذية أطفال وصور ضحايا الغارات الجوية الإسرائيلية في ساحة أوسكودار.

وقال مسؤولو الصحة في غزة أن ما لا يقل عن 5000 طفل قتلوا بسبب الهجوم الصهيوني المستمر حتى الآن.

وفي الوقت نفسه، أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن هناك احتجاجًا آخر يجري في تل أبيب، حيث تتظاهر هداس كالديرون، وهي أم لولدين أسرت حماس منهما في 7 أكتوبر، خارج مقر قيادة الجيش الإسرائيلي في العاصمة الإسرائيلية.

وقالت للصحفيين: "يجب ألا نفوت هذه الفرصة للتوصل إلى اتفاق. أدعو جميع الأمهات إلى الحضور إلى مدخل الكريا [اسم مقر قيادة الجيش الإسرائيلي] والوقوف بجانبي. يجب أن نعيدهم إلى بيوتهم.".