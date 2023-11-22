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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس وحظك اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023| مفاجآت مالية في انتظارك

برج القوس
برج القوس

يتميز أصحاب برج القوس بالذكاء المهنى والاجتماعي والنشاط ولكنهم شديدي الحساسية والحزن، وهؤلاء الأشخاص هم المولودون خلال الفترة  (22 نوفمبر – 21 ديسمبر).

نستعرض لكم توقعات برج القوس وحظك اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

 

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برج القوس وحظك اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023 

برج القوس هو علامة مفعمة بالحماس والتفاؤل والحب للعبة الحياة لكن محاذاة اليوم تسمح لك بربط هذه الصفات الجوهرية مع الاتجاه المركز والتدفق الكوني والآن هو الوقت المناسب للغطس في عمق رغباتك وتحقيقها.


برج القوس على الصعيد العاطفي

 

ستجدون أنفسكم تشعلون مستويات جديدة من التفاهم المتبادل والاتصال العميق والرومانسية الجامحة، و يبحث مولود برج القوس عن شريك يعكس روحه المستقلة وحماسه للحياة وكن شجاعًا للتعبير عن شوق قلبك، فالاحتمالات تفضل الاعتراف الصريح اليوم.

توقعات برج القوس مهنيا

أنت كبرج القوس تشعر بالسعادة عندما يبدو العمل وكأنه لعب، واليوم قد تتعثر على الفرص التي تسد هذه الفجوة ولكن لتحقيق هذه الأهداف، من الضروري أن تحافظ على نطاق تفكيرك واسعًا وأن تحتضن التنوع و سواء كان مشروعًا رائدًا، أو مشروعًا في الخارج، ركب هذه الموجة بانفتاح وحيوية.

توقعات برج القوس ماليا

قد يبدو موضوع المال في كثير من الأحيان وكأنه مرساة تبطئك.

ومع ذلك، يمكن أن يقودك اليوم نحو آفاق أكثر إشراقًا وقد تكون هناك مفاجآت مالية في المستقبل، وقد يؤدي تبني التغيير إلى جني ثمار رائعة.

توقعات برج القوس صحيا 


الصحة الجيدة ليست مجرد غياب المرض، بل هي إيقاع متناغم بين العقل والجسد والروح وانغمس في الأنشطة البدنية التي تغذي حبك للتجوال وتشعل نيرانك الداخلي و اختر ممارسة اليوجا أو الرقص في صالة الألعاب الرياضية العادية.

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