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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولي العهد السعودي يطالب بالتدخل العاجل بشأن مساعدات غزة

صدى البلد

طالب ولي العهد ورئيس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ، اليوم الثلاثاء، إدخال المساعدات بشكل فوري إلى قطاع غزة.

وجاء ذلك خلال، في قمة دول بريكس الافتراضية والدول المدعوة لبحث أوضاع غزة.

وقال ولي العهد السعودي ، إن قمة دول بريكس تعقد في وقت عصيب يمر به قطاع غزة. 

وجدد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود رفض المملكة السعودية القاطع للعمليات الإسرائيلية في قطاع غزة. 

وطالب ولي العهد السعودي، جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل ، مؤكداً رفض التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة. 

وأكد ولي العهد السعودي، على ضرورة توفير ممرات إنسانية في غزة. 

وشدد ولي العهد السعودي، على مطالبة المملكة بإطلاق عملية سلام جادة وشاملة لحل القضية الفلسطينية، داعياً إلى جهود جماعية لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة. 

وأكد ولي العهد السعودي على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وأنه لابديل عن حل الدولتين لتحقيق السلام.

وأوضح ولي العهد السعودي، أن قمة الرياض رفضت التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدا أن القمة العربية الإسلامية بالرياض أدانت الهجوم على غزة.  

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