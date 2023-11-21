مسئول فلسطيني: صفقة تبادل الأسرى تشمل تحرير 83 إمرأة ونحو 350 طفلا

صفقة تبادل الأسرى تتم بالتفاوض وليس من خلال العمليات العسكرية

قال قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، إن المستهدف في عملية تبادل الأسرى المرتقبة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي هو الإفراج عن كل الأطفال والنساء الإسرائيليين مقابل كل الأطفال والنساء الفلسطينيين لدي الاحتلال.

وأضاف "فارس"، خلال تصريحات لفتاة القاهرة الاخبارية، أن المستهدف في صفقة تبادل الأسرى هو تحرير 83 امرأة محتجزة لدى الاحتلال وأكثر من 350 طفلا أعمارهم تقل عن الثامنة عشرة.

وأوضح رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، أن الأسرى الفلسطينيين عانوا لسنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلية.

وأشار إلى أن صفقة تبادل الأسرى تحتاج إلى وقف إطلاق النار حتى يمكن تطبيقها، وعلى إسرائيل أن تدرك أن صفقة تبادل الأسرى تتم بالتفاوض وليس من خلال العمليات العسكرية.