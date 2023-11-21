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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال: 95% من سكان شمال غزة نزحوا إلى الجنوب

أرشيفية
أرشيفية

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، إن 95% من سكان شمال قطاع غزة نزحوا إلى الجنوب، وفقا لما ذكرته القناة السابعة العبرية.

ووفقا للقناة فأنه حتى الآن، دخلت نحو 1,700 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح البري من مصر، كما يدخل حوالي 60,000 لتر من الوقود يوميًا.

وفي وقت سابق، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، من أن "مأساة" صحية تهدد قطاع غزة بسبب نقص الوقود والمياه.
ووفقا لوكالة "رويترز"، قال الناطق باسم يونيسف، جيمس إلدر ،خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "إن لم يتوافر الوقود بكميات كافية سنشهد انهيار مرافق الصرف الصحي، فيصبح لدينا إضافة إلى القذائف والقنابل، الظروف المؤاتية لانتشار الأمراض. إنها ظروف مثالية لحصول مأساة".

وأضاف "ثمة نقص حاد في المياه ونقص غير مقبول في المراحيض".

وشدد الناطق أيضا على أنه من الصعب جدا المحافظة على النظافة الشخصية أو حتى غسل اليدين في قطاع غزة حيث تشن إسرائيل ضربات وقصفا متواصلا عنيفا منذ السابع من أكتوبر إثر هجوم لحركة حماس داخل أراضيها.

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